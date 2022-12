Qatargate | altri 17mila euro in contanti trovati nell’abitazione di Panzeri

Leggi Anche, von der Leyen: 'È in gioco la fiducia nelle istituzioni Ue'. The Left e un ... Meroni, conferma Tarabella, ha lavorato anche condue eurodeputati italiani, Pietro Bartolo (S&...Attualmente, Panzeri è in stato di arresto fra glidell'ex europarlamentare, della figlia, ...: Metsola, procedura per stop vicepresidenza Kaili 'In via cautelare, sempre nel pieno ...Roberta Metsola ha aperto la Plenaria del Parlamento europeo con parole dure sull'indagine in corso per l'assegnazione dei Mondiali in Qatar ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...