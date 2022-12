Qatar-gate | Tajani | “Spero che le indagini si fermino ai coinvolti che hanno già danneggiato l’immagine dell’Ue Responsabilità è personale”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “che lesialle persone che sono state coinvolte che giàprovocato un danno d’immagine alle istituzioni europee”. Così Antonio, ex presidente del Parlamento europeo e ministro degli Esteri, commentando a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles lo scandalo delle mazzette dela Bruxelles che sta coinvolgendo l’Europarlamento. “Io sono garantista, lo sono con tutte le forze politiche che vengono coinvolte in vicende scabrose come questa. Purtroppo trovare soldi contanti a casa del vicepresidente del Parlamento Europeo non è un bell’esempio”, aggiunge. “Ma non dobbiamo confondere fra dieci parlamentari e assistentiin episodi di presunta corruzione con le istituzioni, perché l’istituzione ...

di Alessio Pisanò BRUXELLES - Lo scandalo di corruzione che ha colpito negli ultimi giorni il Parlamento europeo ha già un nome: ''. In tre giorni sono stati sequestrati 600mila euro in contanti e continua ad aumentare il numero delle persone coinvolte. Ieri la procura federale belga ha confermato l'arresto di quattro ...Lo scandalo ha già un nome: ''. In tre giorni sono stati fermati un vicepresidente del Parlamento europeo, un ex deputato, un assistente parlamentare, il capo della Confederazione mondiale ...In tre giorni sono stati sequestrati 600mila euro in contanti e continua ad aumentare il numero delle persone coinvolte ...Si allarga lo scandalo Qatar. Le autorità hanno messo i sigilli agli uffici di una serie di collaboratori e assistenti, tutti italiani. La dem: “Siamo a disposizione della magistratura” ...