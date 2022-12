Qatar-gate | Panzeri e Visentini tra i relatori | convegno annullato a Venezia Il sindacalista avrebbe dovuto parlare del Paese del Golfo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Due degli indagati dell’inchiesta che a Bruxelles sta facendo tremare l’Europarlamentoroessere tra idi unprogrammato per il 12 e il 13 novembre a. Si tratta della terza Conferenza internazionale sui processi di pace, che quest’anno aveva come titolo: “Fermate la guerra, vogliamo scendere”. Dopo gli arresti e le rivelazioni riguardanti ipotesi di corruzione, la due giorni è stata annullata dalla Società Informazione e dall’Università Ca’ Foscari. Sul palco dell’auditorium Santa Margherita erano previsti gli interventi dell’ex eurodeputato di Articolo Uno, Pier Antonio(arrestato), e delLuca, ex segretario della Uil friulana, ora presidente della Confederazione internazionale dei ...