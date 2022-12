Qatar 2022 | lo scrittore Ben Jelloun | “Morti nelle costruzioni degli stadi? Colpa delle imprese occidentali”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lomarocchino Tahar Ben, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, realizzata tra l’altro da Walter Veltroni. Qui il giornalista ha detto la sua in merito ai tanto discussi Mondiali di. “Ilha dimostrato di saper organizzare questo evento con massima sicurezza e rigore. Ci sono stati deidurante la costruzioneinfrastrutture. È vero che i diritti dei lavoratori non sono stati rispettati e che si è lavorato sotto un caldo soffocante, ma andava detto quando è successo. I responsabili sono leedili. Perché non hanno imposto un’etica per proteggere i lavoratori sapendo che cosa stava succedendo in questi Paesi?”. SportFace.

la Repubblica

AGI - Finisce in tribunale il gatto maltrattato dall'addetto stampa del Brasile nella conferenza prima della sfida con la Croazia ai mondiali: il Forum nazionale per la protezione e la difesa degli ...'Abbiamo delle notizie molto tristi da portarvi da qui in', ha detto. 'Il nostro direttore tecnico, Roger Pearce, che era qui per imbarcarsi nella sua ottava Coppa del Mondo, è tristemente ... Mondiali Qatar 2022, il Brasile cerca un nuovo ct: in corsa anche Ancelotti Tempi persi è la selezione tra circa una trentina di tracce nate poco prima e durante il lockdown. E la vera sfida è quella di non rimpiangere… Leggi ...Roma, 5 dic. (Adnkronos) - La partita dei Mondiali del Qatar 2022 Inghilterra-Senegal, trasmessa ieri da Rai1 in prima serata, è stato di gran ...