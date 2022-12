Qatar 2022 | Lahoz sospeso dalla FIFA dopo Argentina-Olanda | il motivo

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Non poche le ambiguità di questi Mondiali. Tra le tante falle a far vacillare la massima competizione calcistica internazionale, risulterebbe discutibile adesso anche il ruolo degli stessi arbitri. Laha infatti, l’arbitro spagnolo duramente contestato per il suo operato durantein. Una sfida più che infuocata, quella tra le due squadre ai quarti di finale, con risse e discussioni ad animare il campo quasi più del gioco stesso. Una situazione, quella dei quarti in, chenon avrebbe gestito al meglio delle sue possibilità. L’arbitro non avrebbe infatti manifestato pienamente la sua autorevolezza in luogo di accesi scontri tra i membri delle due squadre. La questione va ...