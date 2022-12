Qatar 2022 | la storia bussa alla porta | l’ex colonia Marocco sfida la Francia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Una semifinale inaspettata. Una partita dai mille risvolti storici e politici che scavalcano gli aspetti sportivi.si affronteranno mercoledìpresenza del presidente Emmanuel Macron in una partita dforte connotazione simbolica. Sì, il calcio è anche politica, soprattutto quando parliamo di questi due Paesi. Nella sua, laha già incontrato su un campo di calcio una selezione di un Paese che faceva parte del suo ex imperole. E non sempre è andata bene. Come nel 2001 quando a Parigi si tenne l’amichevole-Algeria. La partita della ‘pace’, come era stata ribattezzata, fu dichiarata conclusa al 41esimo del primo tempo a seguito di un’invasione di campo dei tifosi ospiti. Anche la ...

la Repubblica

... alla vigilia del match contro la Croazia, semifinale dei Mondiali di calcio in, parlando in ... 12 dicembreDoveva essere la classica squadra "materasso", quella che Croazia e Belgio si sarebbero mangiate durante i gironi del Mondialein. Invece il Marocco si è rivelato autentica rivelazione, ... Mondiali Qatar 2022, il Brasile cerca un nuovo ct: in corsa anche Ancelotti La leggenda azzurra promuove l'estremo difensore del Marocco: "In questi tornei i portieri diventano ancora più importanti" ...La Conmebol sta pensando ad un toccante omaggio per Pelé, leggenda del Brasile, attualmente ricoverato all'ospedale di San Paolo per un'infezione polmonare. L'idea della confederazione sudamericana è ...