Qatar 2022 | Imam Catania | “Valore famiglia espresso da giocatori Marocco fa da esempio”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – “L’impresa delai mondiali di calcio è storica, la dimostrazione che nel calcio anche i più piccoli possono sognare un posto tra i grandi, con l’augurio che ciò avvenga anche nello sviluppo dei paesi”. Lo afferma all’AdnKronos l’die Presidente della Comunità islamica in Sicilia Abdelhafid Kheit. “Suggestivo – aggiunge- vedere come i valori della fede siano presenti anche nel calcio, dove l’unione tra più popoli diventa possibile. “‘Con la tolleranza e il rispetto possiamo vivere sotto un unico tetto’ ha detto insieme a Morgan Freeman il giovane El Ghanem – aggiunge l’di- in un discorso molto toccante che ha fatto da apertura a questo mondiale”. “Il calcio – evidenzia Abdelhafid Kheit- è un fattore d’incontro tra i popoli, impariamo a conoscerci e ad ...