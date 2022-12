Qatar 2022 | De Santis | “Arbitri non sempre all’altezza | Orsato meritava la finale”

Leggi su funweek

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Sono contento per la designazione in semidi Daniele, ha dimostrato di essere il più bravo di tutti e forsedi arbitrare la. Poi a livello Fifa ci sono valutazioni di vario genere: non troppo tempo fa un altro italiano, Rizzoli, ha arbitrato ladi Sudafrica 2014”. E’ il commento all’Adnkronos dell’ex arbitro internazionale Massimo Dealla designazione del fischietto italiano per la semitra Argentina e Croazia. “In questo mondiale, al di là degli errori, si è vista negli arbitraggi una impostazione e gestione della partita, a livello di personalità, spesso non adeguata.ha arbitrato una gara difficile rispetto agli altri, mentre da ...