TuttoAndroid.net

A settembreha introdotto un servizio di cloud storage chiamatoche ora ha finalmente un'interfaccia app, come tutti i migliori servizi cloud, per consentire un accesso rapido in ...La startup per la privacy con sede in Svizzeraha annunciato la disponibilità di app mobili per il suo servizio di cloud storage, fornendo agli utenti un modo più semplice per caricare, archiviare e condividere file in modo sicuro dai dispositivi iOS e Android. Tutti i file e le cartelle caricati sul servizio di ... Proton Drive offre un’alternativa a Dropbox e Google Drive La startup per la privacy con sede in Svizzera Proton ha annunciato la disponibilità di app mobili per il suo servizio di cloud storage Proton Drive, fornendo agli utenti un modo più semplice per cari ...Con Proton Drive arriva anche su iPhone e iPad l'app che consente di archiviare file sul cloud in modo sicuro.