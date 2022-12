Preghiera del mattino del 12 Dicembre 2022 | “Donami lo Spirito Santo”

RAFFAELE Caro Raffaele, siamo tutti reduci da quel momento di ricordo nellae di affidamento a Dio dei nostri cari, a cui la ricorrenza2 novembre ci invita in modo particolare e ...12 dic Come essere più portati allaquando siamo così occupati con le questionilavoro, della famiglia emondo 12 dic Offrire ogni cosa che fai al Signore, chiedere il suo aiuto in ...Non un gemito, un grido, una preghiera. Nessuno ha sentito nulla. Però quell’immagine di Mohsen penzolante con il cappio stretto al collo è nella testa di tutti. E l’ombra del patibolo si allunga nell ...Per giovedì 15 dicembre 2022 le Acli di Caserta propongono un momento di riflessione e preghiera per avvicinarsi col giusto spirito al Natale e accogliere, nel ...