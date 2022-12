Preferito Grande Fratello Vip 7 | la coppia dei Donnalisi si sfida | ecco cosa dicono i sondaggi

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Cambio della guardia per ildelVip 7. Negli ultimi giorni, le vicende che hanno interessato i coinquilini della Casa più spiata d’Italia hanno portato anche a far cambiare il parere del pubblico rispetto alè emerso dai recentionline.Vip 7 secondo i:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.