Come abbiamo già ampiamente discusso , il piano dideglinido e delle scuole dell'infanzia previsto dal Pnrr sta presentando molte criticità, oggi certificate dalla stessa Corte dei Conti , secondo quanto riporta l' Ansa . A quanto ...Si raccomanda quindi al ministero dell'Istruzione di 'accelerare'. Le risorse del Pnrr destinate aldeglinido e delle scuole dell'infanzia, ricordano i magistrati contabili, ammontano a 4,6 miliardi di euro, di cui 700 milioni per progetti già in essere (finanziati con fondi ... Potenziamento asili nido e scuole infanzia, la Corte dei Conti rileva ritardo Ministero: obiettivi PNRR a rischio Il nuovo Pnrr ha stabilito che il governo stanzierà 4,6 miliardi di euro destinati al miglioramento di scuole dell’infanzia e asili. Tra i provvedimenti del governo ricordiamo i fondi contenuti nel ...La Corte dei Conti ritiene che l'Italia sia in ritardo nel suo Piano di potenziamento degli asili nido e delle scuole dell'infanzia previsto dal Pnrr. Nella loro delibera sullo stato di avanzamento de ...