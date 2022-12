Pippo Inzaghi si ' confessa' a Sky Sport | ' Ecco come gioca la mia Reggina' Insieme a lui lo staff

Il passato glorioso, la Nazionale, la triste parentesi sulla panchina del Milan ma soprattutto la Reggina .è stato messo "sotto torchio" a Sky Sport , ospite dell'approfondimento calcistico della domenica sera. Ed è proprio alla sua esperienza in amaranto che è stata dedicata gran parte della ...Filippo, ex calciatore del Milan oggi allenatore della Reggina, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "Negli anni d'oro nostri c'eravamo io e Vieri, nessuno ci faceva giocare insieme ed io ...L’ex bomber e oggi tecnico della Reggina parla degli attaccanti italiani e fa un importante paragone con il passato ...Pippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ha parlato a Sky in merito alla sostituzione immediata di Rigoberto Rivas: "Rigoberto qualche minuto prima del nostro vantaggio era scivolato in ...