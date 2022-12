Piero Angela | il figlio Alberto si emoziona per il murale dedicato al papà | ' Immenso | grazie di cuore'

Un murale gigante sulla facciata di una casa a Nichelino ( Torino ). Albertomostra sui social con orgoglio ed emozione l'opera realizzata per papà, morto lo scorso 13 agosto a 93 anni. Il divulgatore scientifico ha pubblicato il selfie, scattato davanti alla ...Ucraina Regina Elisabetta Russia Ucraina Australian Open Elezioni 2022 PutinDrusilla Italia Macedonia Blanco Tra i personaggi più cercati in Italia su Google, al primo posto troviamo il ...Un murales dedicato a Piero Angela davanti al quale Alberto Angela ha deciso di scattarsi un selfie. Ci troviamo a Nichelino, in provincia di Torino, comune dove è nato ...Un murale gigante sulla facciata di una casa a Nichelino (Torino). Alberto Angela mostra sui social con orgoglio ed emozione l'opera realizzata per papà Piero, morto lo scorso 13 agosto ...