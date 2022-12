Piazza Fontana | “Precisa scelta politica di fare una strage | ma su questo non ci sono sentenze” L’accusa dell’ex legale di Berlusconi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Laha quasi sempre le mani sporche di sangue. Io valuto chesia stata una cosa terribile per il nostro Paese, ma c’è stata unadiuna. Non posso dire chi l’ha decisa, perché non c’è nessuna sentenza che autorizza a dirlo”. Lo scrive Gaetano Pecorella, uno dei più noti avvocati italiani, giàdi Silvio, per 17 anni parlamentare del centrodestra, che ladel 12 dicembre 1969 a Milano l’ha vissuta in molteplici vesti: da giovane praticante vicino all’estrema sinistra di quegli anni, dadi parte civile al processo di Catanzaro, da difensore dell’imputato Delfo Zorzi in un processo milanese di molti ...