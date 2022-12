Perugia vince il Mondiale per Club di volley | Trento ko 3-1

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dopo aver conquistato il famosissimo record, la Sir Safetycontinua il suo grandissimo percorso di crescita salendo in cima al mondo dopo aver cinto ilperdi. Una grande emozione per un movimento sportivo intero, in effetti, grazie a una finale brasiliana tutta italiana: ad andare ko è stata, infatti, Trentino Itas che si è dovuta arrendere 3-1 al cospetto dei ragazzi guidati in panchina da coach Andrea Anastasi. È un’affermazione che rende gli umbri ancor più forti e sicuri delle proprie potenzialità: primo titoloconquistato dai perugini che in Brasile rimontano lo svantaggio e mettono le mani, a suon di schiacciate e muri, sul prestigiosissimo alloro di categoria maschile. Adesso solo il cielo sembra essere il limite per questo gruppo fortissimo e sempre più ...

BETIM (BRASILE) " La Sir Safety Susaè sulla vetta del mondo. Il team allenato da Andrea Anastasi ha vinto a Betim, in Brasile, la finalissima tutta italiana del Mondiale per Club, battendo l'Itas Trentino di Angelo Lorenzetti ...Prestazione rimarchevole da parte degli schiacciatori Wilfredo Leon (17 punti, 3 aces) e Oleg Plotnytskyi (15, 3 muri e 4 aces), mentre nel ruolo di opposto si sono alternati Jaime Herrera (9) e Kamil ...