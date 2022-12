Perù | Boluarte presenterà disegno di legge per anticipare le elezioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lima, 12 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La presidente delDinaha annunciato cheundiperlead aprile 2024 in risposta alle proteste sociali che si stanno svolgendo in varie zone del Paese contro il suo governo. "Interpretando la volontà della cittadinanza nella maniera più ampia possibile, ho deciso di prendere l'iniziativa per raggiungere un accordo con il Parlamento della Repubblica perlegenerali ad aprile 2024", ha dichiarato la presidente in un discorso alla nazione dopo le violente manifestazioni di questo fine settimana che finora hanno provocato due morti e diverse decine di feriti. La presidente peruviana, insediatasi dopo l'allontanamento ...