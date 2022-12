Perde il controllo e si ribalta col tir a Cortenuova | autista illeso

(Di lunedì 12 dicembre 2022). Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per l’del camion che lunedì mattina (12 dicembre) si èto sulla provinciale che collegaa Romano di Lombardia. L’allarme è scattato poco dopo le 10 in via Galeazze. I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno bonificato l’area. Sul posto anche due ambulanze, i Carabinieri di Urgnano, Polizia Locale di Corte Nuova e la Polizia di stato.

Fanpage.it

..." crescente perdita di libertà individuale grazie ai sempre più sofisticati strumenti di...non verserà certo lacrime se Mosca diventa sino - dipendente per esportare gas e petrolio e...La giovane, che risiede a Passirano, ha perso improvvisamente ildel veicolo: la vettura è uscita fuori strada finendo in un campo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale ... Perde controllo dell'auto e finisce nel fossato: morta Jessica Cimarosti, mamma di una bimba di 3 anni SAN GIOVANNI AL NATISONE - Incidente stradale questa mattina in località Medeuzza lungo la via Palmarina, all'altezza dei magazzino Nico. Una persona è rimasta ferita, dopo ...Una persona è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale accaduto questa mattina in località Medeuzza, lungo la via Palmarina, circa all'altezza dei magazzini Nico. Per cause in corso di acce ...