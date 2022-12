Perché dubitiamo delle lacrime di Cristiano Ronaldo?

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Appena prima del fischio finale,è nell’area del Marocco, come è normale che sia. Si gira verso l’arbitro, ha già capito, quello fischia e lui abbassa la testa. È la sua ultima partita importante? Jawad El Yamiq e Achraf Dari si avvicinano, lo toccano come si fa con le reliquie, un po’ sorridono, un po’ – si vede – sono in imbarazzo, quel tipo di sensazione che, credo, si provi davanti alla storia., intanto, continua a camminare, dice qualcosa a Dari con fare particolarmente infastidito, che lo lascia stare. È quello il momento in cui ci accorgiamo che è sul punto di piangere. L’uomo dietro la telecamera, però, continua a seguirlo, è pagato per ...