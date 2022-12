Perché Chiara Ferragni ha un cerotto sul braccio? La spiegazione sui social

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) I fan sono preoccupati per le condizioni della bellissima, l’imprenditrice digital più famosa di sempre che ha creato il suo business e il suo impero grazie ad un sapiente utilizzo dei, soprattutto Instagram. Sono ormai due settimane, infatti, chesembra stia sfoggiando un nuovo accessorio, tutt’altro che convenzionale e che pare abbia preoccupato molto i suoi fans e seguaci di Instagram soprattutto. Si tratta di unche ha fatto molto discutere, dopo essersi mostrata ai suoi milioni di follower con quel rimando ad una possibile ferita. Il cerotti si trova sul suo, così come si evince da alcune immagini, e in molti hanno iniziato a chiedersi il motivo, provando a dare ogni tipo dio ...