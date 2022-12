Per Zelensky se Putin morisse finirebbe la guerra

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyr, intervistato da David Letterman per il suo programma su Netflix Non c’è bisogno di presentazioni, ha detto che con la morte del presidente russo Vladimir, lain Ucraina si concluderebbe. David Letterman ha intervistato il presidente ucraino Volodymyrper il suo programma su Netflix “Ipotizziamo cheprenda un brutto raffreddore e muoia, che accidentalmente cada da una finestra e muoia. Lacontinuerebbe?”, chiede Letterman adurante l’intervista. “No”, risponde secco il leader ucraino, “non ci sarebbe la, no”. “Il regime autoritario è pericoloso perché comporta grandi rischi. Non si può permettere a uno solo di avere il controllo su tutto. Perché, quando lui ...

LA NOTIZIA

