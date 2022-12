Calciomercato.com

Perchè l'simboletto è proprio la capra . In inglese, come è noto, GOAT , che è anche acronimo di Greatest of all time, cioè il più grande di tutti i tempi. Firmato, da notare sempre, Mbappé. ...Prima però ci sono i Mondiali del 2026: Neymar avrà 34 anni e, forse, unappuntamento con il destino. Pelè, l'ultimo bollettino parla di condizioni in miglioramento