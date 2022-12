Pavard | chi è il presunto nuovo jolly difensivo della Juventus?

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La, la prossima estate, sembra pronta a mettere le mani su; il difensore può essere il topretroguardia bianconera. LaPresseNello scorso mercato estivo, laha perso (a livello) Chiellini e de Ligt con il secondo che, in poco tempo, si è calato perfettamente nella retroguardia del Bayern Monaco. I bianconeri, però, non sono stati con le mani in mano andando a prendere, dopo un testa a testa con i nerazzurri, Bremer; il brasiliano ha subito dimostrato di avere i crismi per andarsi ad imporre in una squadra con ambizioni, inevitabilmente, più alta di quelle del Torino. Secondo le ultime indiscrezioni, la società bianconera potrebbe mettere in rosa (nella prossima sessione di mercato invernale) un difensore in grado sia di affiancare Bremer sia di rappresentare un ...