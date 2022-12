Paura per Andrea Dovizioso | incidente con la moto da cross | frattura scomposta del polso - Sport - Motomondiale

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il forlivese è caduto in allenamento, necessario l'intervento chirurgico: 'Non ho riportato danni permanenti'. Di nuovo in sella tra un ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il forlivese è caduto in allenamento, necessario l'intervento chirurgico: 'Non ho riportato danni permanenti'. Di nuovo in sella tra un ...Ayane ha sottolineato che l'impresa sportiva rappresenta 'una botta di autostimail popolo ... Speriamo che non scattino l'ansia e lama che sia una bella partita, di quelle da missione ... Paura per Andrea Dovizioso, incidente con la moto da cross: frattura scomposta del polso L’intervista di Fanpage.it al dottor Andrea Campana, responsabile della pediatria multispecialistica dell’ospedale Bambino Gesù di Roma: ...Emmepi Laboratorio di Patologia Clinica è una realtà che esiste dal 1981; oltre 40 anni di esperienza al servizio della comunità con la possibilità di innumerevoli ...