Pattinaggio | trionfo di Giovannini nella mass start di Calgary - Sport - Altri Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Prima vittoria azzurra in stagione, Andrea Giovannini stacca tutti e vince la mass start di Calgary: quintoin ...A Calgary si è tenuta la terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 didi velocità , in cui è arrivata la prima affermazione stagionale per l'Italia. Andrea Giovannini ha infatti sbaragliato la concorrenza nella mass start maschile, concedendosi il lusso di ... Pattinaggio, trionfo di Giovannini nella mass start di Calgary Andrea Giovannini chiude trionfando la terza tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio su pista lunga. Sul ghiaccio dell’Olympic Oval di Calgary, in Canada, l’azzurro ha vinto la Mass Start davanti al n ...Pattinaggio velocità, Cdm Calgary 2022/2023: trionfo di Andrea Giovannini nella mass start, tutti i risultati degli azzurri ...