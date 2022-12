Passoscuro | dopo ritardi burocratici partono i lavori per il nuovo ponticello

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Fiumicino -“Sono finalmente cominciati iper ildi“. Ad annunciarlo è la consigliera Paola Magionesi (Pd). “Stando a quanto ci riferisce la ditta che sta realizzando l’opera, entro Natale dovrebbe essere completata la posa dei pali – spiega Magionesi -. Poi bisognerà attendere un mese circa che è il tempo tecnico necessario per la stabilizzazione del cemento. A quel punto si procederà al posizionamento delvero e proprio”. “Siamo soddisfatti di questo passaggio che attendevamo da tempo e che ha subitoper questioni burocratiche che, adesso, sembrano superate – conclude Magionesi -. Ildiè un’opera che gli abitanti della zona, ma non solo, aspettano da tempo e che è ...

Il Faro online

