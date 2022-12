Panzeri | sequestrati 17mila euro nella casa di Bergamo Tarabella si autosospende | Arena lascia

Adnkronos

Sono staticontanti per una somma di 17 mila euro nell'abitazione della famigliaa Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo . L'operazione della Guardia di Finanza è scattata ieri in tarda ...17mila euro in contanti nell'abitazione in provincia di Bergamo dell'ex europarlamentare Antonioarrestato con moglie e figlia nell'ambito dell'inchiesta di Bruxelles per presunti ... Qatargate, perquisizioni a casa Panzeri: sequestrati 17mila euro Sono stati sequestrati contanti per una somma di 17 mila euro nell'abitazione della famiglia Panzeri a Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo. L'operazione della ...Nuova puntata dell'inchiesta Qatar. Atene ha congelato tutti i beni di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo: lo ha reso noto il governo. Intanto lo scandalo che sta travolgendo il Parla ...