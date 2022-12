Panzeri | sequestrati 17mila euro nella casa di Bergamo La Corte | «Moglie e figlia si possono consegnare al Belgio»

Adnkronos

... in abitazioni riconducibili ae alla sua famiglia in Lombardia: in una di queste, a Calusco d'Adda (Bergamo), sono stati17mila euro in contanti , che si aggiungono ai 500mila ...Sono staticontanti per una somma di 17 mila euro nell'abitazione della famiglia a Calusco d'Adda, ... Nella casa al momento si trova agli arresti domiciliare la moglie di, Maria ... Qatargate, perquisizioni a casa Panzeri: sequestrati 17mila euro Antonio Panzeri, ex eurodeputato eletto con il Partito democratico, è ancora in carcere nell'ambito dello scandalo rinominato Qatargate. Secondo gli elementi dell'indagine partita da Bruxelles, il sos ...Sono stati sequestrati contanti per una somma di 17 mila euro nell'abitazione della famiglia Panzeri a Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo. L'operazione della ...