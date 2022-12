Pallanuoto paralimpica | Super Coppa alla Florentia Superlativa in vasca Federica D’Aquino

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La Rari Nantesha vinto laItaliana diAUBAY. I bianco rossi hanno battuto la Waterpolo Lions Napoli domenica 11 dicembre,piscina del Centro di preparazione di Roma, in via delle Tre Fontane. L’edizione 2022 del trofeo, la seconda in assoluto, si è chiusa 14 a 6, con i gigliati, vincitori dellaItalia, che si sono imposti nettamente sui dominatori del Campionato: uno scontro al vertice tra le due migliori squadre nazionali, che ha regalato un grande spettacolo per il pubblico a bordoe non solo. Per lasi trattava della seconda finalissima della storia, dopo quella della prima edizione nel 2021, in cui vennero però sconfitti d...

