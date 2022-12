Pack 12 gare

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Inizia oggi la vendita del12per le restanti partite casalinghe del campionato di Fiorentina. Sarà possibile, infatti, sottoscrivere con la propria tessera InViola Premium/Gold Card tutte leche dalla ripresa del campionato si giocheranno al Franchi. Si parte con Fiorentina vs Monza del 4 gennaio, passando per Fiorentina vs Milan il 4 marzo per arrivare all’ultima partita con la Roma a fine maggio. Trovi tutte le info qui Partecipa al concorso. Acquistando una 12e partecipi al concorso “Natale Viola: Vinci con Fiorentina”. In palio la terza maglia personalizzata e autografata dal tuo giocatore preferito. Trovi il regolamento qui Ilè acquistabile sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina (ipertestuale https://bit.ly/FioTicket), presso ...

