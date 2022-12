Il Corriere della Città

Al loro arrivo i militari della compagnia dinon hanno trovato nulla se non alcuni bossoli a terra, almeno dieci. L'autore degliancora non è stato trovato. La zona già in passato già ...Blitz ai Lotti diNella circostanza sono state tratte in arresto quattro persone, colte in flagranza mentre cedevano sostanze stupefacenti a tre assuntori, successivamente segnalati alla ... Ostia, spari nella notte: colpi di pistola verso un negozio e contro un portone È stato trovato morto nella stanza di un albergo ad Ostia, sul lungomare Paolo Toscanelli. Vittima un uomo, le cui generalità non sono state rese note dalla polizia che indaga. A dare l'allarme, intor ...Si torna a sparare ad Ostia. Dopo i colpi di pistola esplosi ai "lotti", un altro giallo sul quale indagano le forze dell'ordine. Nessuno è rimasto ferito, eppure i contorni sanno di un agguato. A dar ...