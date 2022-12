Osimhen e Kim via in estate? Napoli a lavoro | i sostituti arriverebbero da Salisburgo ed Eintracht Francoforte

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Terminato il ritiro ad Antalya, in Turchia, per ildi Luciano Spalletti è tempo di rituffarsi sul prosieguo del campionato. Ai calciatori sono stati concessi due giorni di riposo, con gli allenamenti che riprenderanno a Castel Volturno mercoledì 14 dicembre, ma intanto la società continua a restare vigile in sede di calciomercato. Il d.s. Cristiano Giuntoli e il suo staff sanno bene che inpotrebbero arrivare offerte molto importanti per Kim e. Ecco perché fin da ora si sta lavorando per stilare una lista di papabilie Kim possibili cessioni insu Sesko e Ndicka Ecco quanto evidenziato sull’edizione odierna di Tuttosport: “Ma il ds azzurro si preoccupa anche delle eventuali sostituzioni di ...