Ortona | corriere Amazon muore di infarto | il furgone si era impantanato su un sentiero per colpa del navigatore

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Franco D’Alessandro aveva 41 anni ed era originario di Pescara. Quando il veicolo si è fermato ha provato a spingerlo, si è sentito male e ha chiamato i soccorsi. Ma l’ambulanza non è arrivata in tempo

E' successo oggi pomeriggio ad(Ch), in località San Donato. A perdere la vita Franco D'Alessandro, di Pescara,di Amazon. L'uomo, mentre era al lavoro, si è ritrovato in un fossato ...La tragedia ieri pomeriggio ad(Ch), in località San Donato. La notizia è stata riportata da Rainews. La vittima è Franco D'Alessandro, 41enne di Pescara,di Amazon. Durante l'...Ira dell’USB per la morte di Franco D’Alessandro, il corriere di Amazon colto da malore fatale ad Ortona, mentre cercava di sbloccare il ...Ha perso la vita a soli 41 anni, colto da un malore improvviso mentre cercava di far ripartire il suo furgone da lavoro, rimasto impantanato nel fango.