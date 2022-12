Ortona | citta natale di Siffredi | premia il pornoattore | “Ha dato lustro alla città”… ma c’è chi dice no

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Un premio a Roccoperché hasua città(Chieti). Il premio, anche se per ora solo annunciato, ha animato la discussione nelladina e fuori. Il sindaco Leo Castiglione ha infatti scelto di assegnare all’exil “Premio 28mbre”, conferito ogni anno dMunicipalità a un condino che hacittà. Bei tempi quando sivano scienziati e letterati. Anon ve ne sono o ne ve ne sono più, evidentemente, e dunque la giunta ripiega su Rocco. Il premio si chiama 28mbre perché ricorda il ...

