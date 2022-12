Orta di Atella | irruzione a mano armata durante la messa | fedeli inseguono rapinatori

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Non si arresta l’escalation di furti e rapina tra Napoli e Caserta. L’ultimo episodio, in ordine cronologico, si è verificato ieri addi: un commando armato ha fattoin una chiesa Evangelica di via San Michele, nei pressi dell’imbocco di Succivo della superstrada Nola-Villa Literno, mentre erano in corso le funzioni religiose.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.