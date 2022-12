ilGiornale.it

Si vota fino al 15 dicembre MODENA - Sonole firme raccolte per sostenere la Via Vandelli nella campagna nazionale dei "Luoghi del cuore", il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fai che scadrà il ......oggi sono270 i casi di imprenditori che hanno denunciato, un migliaio quelli che fanno parte della rete a Palermo e provincia. Mentre sul consumo critico è stata raccolta l'adesione di... Oltre 13mila lobbisti: cosa succede in Ue Sono 13mila i lobbysti iscritti al registro ufficiale dell'Unione ... Ma lo scandalo rischia di gettare un'ombra sinistra sull'intera galassia delle lobby. Al cui interno - oltre a Panzeri - si ...Sestriere ha festeggiato i 90 anni della stazione turistica nel giorno del successo di Marta Bassino nel Gigante di Coppa del Mondo, il 10 dicembre 2022.