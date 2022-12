Nuovi Ingressi al Gf Vip | C’è Anche Un Vero Vippone!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 12 dicembre 2022) E’ tempo dial Gf Vip 7. Tra qualche giorno dovrebbe fare il suo ingresso un Vippone con i fiocchi. Si tratta niente meno che di Riccardo Fogli, ex membro dei mitici Pooh. Une proprio colpaccio quello messo a segno da Signorini. Ma non é l’unico.l’ex star del Bagaglino Milena Miconi dovrebbe entrare già in in una delle prossime puntate. Ecco tutti gli aggiornamenti! Colpaccio di Signorini: Riccardo Fogli entra al Gf Vip! Al Grande fratello Vip stanno per fare il loro ingresso deiconcorrenti. Signorini e i suoi autori devono rimpolpare il cast e hanno pensato di buttare nella mischia un Vippone di tutto rispetto. Si tratta di un Vip a tutti gli effetti, visto che stiamo parlando di Riccardo Fogli. L’ex membro dei Pooh farà il suo ingresso nella Casa di Cinecittà nella ...