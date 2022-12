Nuovi concorrenti al GF Vip | gli ingressi di oggi | Ginevra Lamborghini negativa al Covid – VIDEO e NEWS

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 12 dicembre 2022)al GF Vip: tempo difreschi di giornata nella Casa più spiata d’Italia. Stasera, lunedì 12 dicembre, durante la nuova puntata in prime time, entreranno Riccardo Fogli e Milena Miconi.al GF Vip: gliimminenti Novità anche per. Dopo aver pubblicato unche la mostra finalmente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.