Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 | i favoriti gara per gara Azzurri con tante possibilità

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dal 13 al 18 dicembre il Melbourne Sports and Aquatic Centre sarà teatro deidiin. Ultimo appuntamento dell’anno per i nuotatori che stanno lavorando alacremente per quel che sarà a Parigi nel 2024.L’Italia si presenta con tanta voglia di far bene, pur con qualche defezione impor: Simona Quadarella, Lorenzo Zazzeri, Lorenzo Galossi e Gabriele Detti i nuotatori di maggior livello assenti. Tuttavia, la squadra guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha voglia di dar seguito alla tendenza che ha visto la selezione tricolore esprimersi ad altissimo livello nelle ultime uscite internazionali. Non è un caso che nella rassegna iridata 2021, nella piscina da 25 metri ad Abu Dhabi, siano arrivate ben 16 medaglie (5 ori, 5 argenti, 6 bronzi). Andiamo ...

' I 1500 metri in vasca corta Sono una gara diversa, con il doppio delle vasche. Io ho anche detenuto il record del mondo, ma nulla è scontato ', aggiunge Paltrinieri.Da domani si fa sul serio in Australia, con idiin vasca corta. Ad ANSA ha così parlato l'uomo simbolo dell'Italia, Gregorio Paltrinieri. "Idi Melbourne L'Italia è una delle nazionali più forti, siamo molto eclettici e ...Sono due le specialità in cui ai Mondiali in vasca corta l’Italia non ha mai vinto ... lo statunitense Shaine Casas e il russo Kliment Kolesnikov, ha nuotato il secondo miglior tempo della stagione.Quattro svizzeri parteciperanno alla 16a edizione dei Campionati mondiali in vasca corta, che si terranno quest’anno a Melbourne. In Australia il nuoto è ancora uno degli sport più apprezzati e seguit ...