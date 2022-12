Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Dopo l’estate mi sono preso 3-4 mesi di stacco | sui Mondiali di Melbourne…”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dal 13 al 18 dicembre Melbourne ospiterà i Campionati2022 diin vasca corta e l’Italia, nonostante alcune assenze importanti, proverà comunque a recitare un ruolo da protagonista come avvenuto la scorsa estate tra Budapest e Roma. Una delle stelle della squadra azzurra sarà inevitabilmente, tra i favoriti per la medaglia d’oro negli 800 e 1500 stile libero. “Idi Melbourne? L’Italia è una delle nazionali più forti, siamo molto eclettici e competitivi. Non mi aspetto di meno di quanto visto aiin vasca lunga di Budapest e agli Europei di Roma“, le dichiarazioni di Greg ai microfoni dell’Ansa. “un’estate piena di successi miun bel periodo di...

OA Sport

MARTEDI' 13. Si parte subito conPaltrinieri grande favorito dei 1500. I suoi avversari principali si chiamano Johnston e Joly, sulla carta inferiori ma servirà comunque una versione lusso dell'azzurro per puntare in alto. ......Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) 4×100 sl Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) 200 e 400 slPaltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 800 e 1500 sl Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici...