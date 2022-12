Nonostante le promesse | le Big Oil agiscono poco sul clima

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) - Le grandi compagnie energetiche non stanno facendo abbastanza per prevenire i peggiori effetti del cambiamentotico,lepubbliche di combattere il problema. E' quanto ha dichiarato un gruppo di lavoro della Camera degli Stati Uniti nel corso di un'indagine. Molti dei documenti ottenuti dalla Commissione mostravano che le principali compagnie petrolifere per ridurre le proprie emissioni hanno pensato di vendere i giacimenti di petrolio a compagnie più piccole, una mossa che evidentemente trasferisce le emissioni senza ridurle.

