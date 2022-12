“Non so se ce la farò senza di te” Lutto per il famoso attore italiano | l’annuncio sui social | “Una perdita atroce”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022)per Enzo Salvi. Ilromano ha perso il padre, Tony. A raccontare la triste vicende è lo stesso Salvi che su Facebook ha condiviso un messaggio davvero dolcissimo. La famiglia de “Er cipolla”, così il nome d’arte di Salvi, era molto legata all’uomo e spesso capitava di vederlo su qualche condivisionedell’. “Ciao papà mio. Te ne sei andato all’improvviso,di te non so se ce la”, ha scritto il comico su Facebook. Immediati i commenti di conforto di amici e parenti, ma anche dei fan che hanno sostenuto il comico romano. Poco dopo è arrivato Manuel, il figlio di Enzo Salvi che ha scritto:“Mi hai fatto diventare uomo e mi sei stato sempre vicino. Ti ho sempre stimato e amato come persona e l’uomo che eri. ...