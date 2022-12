“Non si può vedere” Mara Venier sommersa dalle critiche | cosa è successo a Domenica In

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Bufera aIn su. I telespettatori, che normalmente idolatrano la popolarissima conduttrice televisiva, stavolta gliene hanno suonate quattro perché indispettiti dal suo comportamento. In particolare non è stata particolarmente gradita un’ospitata vip, infatti nel corso della diretta il pubblico è rimasto molto insoddisfatto e lo ha fatto notare sui social network. E anche uno dei personaggi famosi più noti in Italia e all’estero è stato messo nel mirino del popolo del web. Momento sicuramente non eccezionale perIn e, con polemiche immediate innescate nella giornata di11 dicembre. Ma anche il giorno successivo le proteste sono proseguite. Clamorose alcune frasi, riportate dal sito Libero, inerenti attacchi durissimi ...