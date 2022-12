Nobel | Parisi | Contento di rappresentare l' Italia a Stoccolma alla consegna dei Premi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Sono moltodi avere rappresentato l'dei" 2020, 2021 e 2022 adove la cerimonia, sabato 10 dicembre scorso, è ritornata in presenza in seguito all'interruzione dovutapandemia di Covid-19. A dirlo è stato lo scienziatono, Giorgio, insignito delper la Fisica 2021., che è appena rientrato a Roma dSvezia, ha inoltre sottolineato che nel corso della cerimonia è stato felice anche di poter "rivedere tanti vecchi amici che non vedevo da tanto tempo".