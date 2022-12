Nicolais | Il futuro dell’agricoltura? Mix di innovazione e tradizione Protagonista la generazione zeta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) di Lucio Iaccarino Giovedì 8 dicembre è stato presentato a Città della Scienza il Report “Campagna digitale” che analizza il livello di alfabetizzazione digitale del mondo agricolo campano. La survey è stata finanziata dalla società Hubitat di Battipaglia: frutto di oltre 20 mesi di lavoro, ha indagato sia le innovazioni tecnologiche sia i comportamenti di comunicazione digitale. Si tratta di una ricerca quali-quantitativa basata su interviste in profondità ai vari attori del sistema agricolo (agricoltori, agronomi, esperti, rappresentanti di associazioni di interesse) e sull’analisi delle ricorrenze nei comportamenti comunicativi digitali di una popolazione di oltre 500 aziende campane. Abbiamo chiesto a Luigi, tra gli attori privilegiati, intervistati dalla ricerca, di soffermarsi sugli aspetti di maggiore interesse scientifico della ricerca. Nutrire oltre ...

