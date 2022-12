(Di lunedì 12 dicembre 2022) La quattordicesimadella NFLci ha dato una mano per iniziare a delineare in maniera più chiara la corsa ai Play-offs. Nella NFC prosegue il cammino dominante dei Philadelphiache demoliscono a domicilio i Giants. Rispondono i Dallascon una vittoria soffertissima contro i derelitti Texans. Cadono i Minnesotache perdono in casa dei lanciatissimi, mentre i San Franciscoproseguono nella loro corsa umiliando i Buccaneers. Nella AFC i Kansas Citypassano a Denver, non senza fatica, quindi i Baltimore Ravens trovano un successo pesantissimo a Pittsburgh, in una Division che ha visto anche la vittoria dei Cincinnati Bengals contro Cleveland. Cadono, invece, i Miami Dolphins in ...

OA Sport

Fortunatamente per il giocatore che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli appassionati della, a distanza di un mese è in perfetta forma e attende solo il via libera per tornare ad allenarsi e ...... non solo per il titolo europeo vinto dalla Nazionale nel 2021, ma anche perché da tre anni un club italiano gioca nella European League of Football , campionato che è sotto osservazione della. ... NFL 2022-2023 (14a settimana): Eagles sempre più in vetta, vincono Chiefs, 49ers, Cowboys e Lions che fermano i Vikings Delle dodici partite che si giocheranno fra domenica sera e martedì mattina, ben sette vedranno scendere in campo coinquiline divisionali: può bastare questa misera frase per vendervi ...Pronostici NFL Week 14, le analisi dei big match di Football Americano, con statistiche, trend e consigli per le scommesse NFL.