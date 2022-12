Neymar e la frase segreta scoperta con la lettura labiale che ha sorpreso il Brasile

(Di lunedì 12 dicembre 2022) RIO DE JANEIRO () - Non è stato un ritorno trionfale in patria per la selezione brasiliana, partita verso il Qatar con i favori del pronostico e tornata a casa senza la Coppa del Mondo. L'...

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Non è stato un ritorno trionfale in patria per la selezione brasiliana, partita verso il Qatar con i favori del pronostico e tornata a casa senza la Coppa del Mondo. L'...e se c'è unache non dimenticherò mai è "mentalmente forte" e lo dovremo essere tanto in questo momento! Un grande abbraccio e grazie", le parole di O'Ney . Tite(getty images) Tutta la ...Il campione del Brasile Neymar ha dedicato una lettera di ringraziamento all'ex allenatore verdeoro Tite, attraverso il suo profilo Instagram.O'Ney ha salutato il CT ormai prossimo all'addio dopo l'annuncio che ha fatto seguito all'eliminazione dal Mondiale.