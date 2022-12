Nel nord Kosovo Pristina reprime la minoranza serba | tensioni e sparatorie

Mentre la lunadrammatico Leone quadra il Nodoe Uranotuo segno, non puoi fare a meno di ribellarti. GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 DICEMBRE 2022 Oroscopo del giorno Gemelli: È più ...terzo trimestre 2022, l'Istat stima una crescita congiunturale delle esportazioni per quasi tutte le ripartizioni territoriali: +3,9% per il Centro, +2,0% per il- ovest e +1,8% per il- ...A8 MILANO-VARESE, A9 LAINATE-COMO-CHIASSO, R37 RACCORDO FIERA MILANO, A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE Dalla sera di martedì ...Dopo più di 50 anni di esistenza si sciolgono i Boys della Curva Nord dell'Inter: i motivi di questa decisione ...