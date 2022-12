Negoziati Russia-Ucraina | Mosca gela il Vaticano | «Aspettiamo ancora le scuse del Papa»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La proposta del Pontefice di offrire ilcome sede didi pace trae di presentarsi come mediatore tra i due Paesi in conflitto èsul tavolo. Lo ha ribadito il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un convegno in Senato. «Siamo disponibili, credo che ilsia il terreno adatto. Abbiamo cercato di offrire possibilità di incontro con tutti e di mantenere un equilibrio», ha ribadito Parolin, «offriamo uno spazio in cui le parti possano incontrarsi e avviare un dialogo. Sta a loro individuare la metodologia di lavoro e i contenuti». Tre settimane faFrancesco aveva espresso pubblicamente le sue intenzioni, e anche se nei giorni successivi i rapporti tra il ...

...Interattivi - Dentro Kherson - La caduta in 4 tappe - Il ruolo dei partigiani Speciali - Nel vortice del conflitto - Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina -...La controffensiva di Kiev prende di mira i mercenari sanguinari della Wagner, i fedelissimi di Putin accusati dei crimini più atroci in Ucraina. A Melitopol bombe sono cadute su una caserma russa, ...È quanto affermato dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. In causa le parole tenute da papa Francesco negli scorsi giorni sulla crudeltà dei soldati buriati e ceceni in Ucraina. L ...È quanto affermato dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. In causa le parole tenute da papa Francesco negli scorsi giorni sulla crudeltà dei soldati buriati e ceceni in Ucraina.