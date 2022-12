Negli Usa tornano le restrizioni da Covid

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Aumentano i contagi di-19Stati Uniti. Gli ospedali americani sono al limite della capacità, molto più pieni rispetto al periodo più grave della pandemia nel 2020. Secondo i dati del Dipartimento della Sanità e i Servizi Umani degli Stati Uniti, più dell’80% dei posti letti è in uso in tutto il Paese (nel 2020 erano occupati del 70%) ed è stato registrato un aumento dell’8% rispetto alle ultime due settimane. Il numero di contagi e ricoveri ospedalieri, non solo per ilma anche per l’influenza, è salito del doppio in seguito ai festeggiamenti della settimana del Thanksgiving. Le autorità hanno avvertito che durante le celebrazioni del Natale e della fine dell’anno probabilmente aumenteranno ancora i casi positivi. La stagione dei virus respiratori è al picco in tutto il territorio americano. I livelli di allarme sono ...